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12 июня 2019, среда, 12:44 178
Силовые структуры 2019-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №402 от 12 июня, передают Українськi Новини.

Ранее в набсовет входили глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и ректор национального технического университета "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

В указе Зеленского сказано, что срок полномочий Черкасского и Скалько завершился.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома".

Тем временем, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган.

Больше новостей о: Айварас Абромавичус Укроборонпром Владимир Зеленский

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