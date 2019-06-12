Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №402 от 12 июня, передают Українськi Новини.

Ранее в набсовет входили глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и ректор национального технического университета "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

В указе Зеленского сказано, что срок полномочий Черкасского и Скалько завершился.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома".

Тем временем, вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган.