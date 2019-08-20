Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус

Голова наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявляє, що генерального директора концерну Павла Букіна потрібно змінити через неефективність його роботи.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", передають Українські Новини.



"Генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти, тому що він недостатньо ефективний. І, як практика показує, пов'язаний якимись старими обов'язками", - сказав він.



За його словами, втрачений контроль над підприємствами концерну, відсутня кооперація серед них, дуже низька продуктивність, величезна проблема з боргами, погана взаємодія з іншими важливими стейкхолдерами, повна відсутність нових, проривних проектів.



Абромавічус зазначив, що потрібно рухатися вперед і дати людям надію, що "Укроборонпром" може управлятися іншими методами.



Як повідомляли "Українські Новини", у липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.