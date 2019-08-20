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  • Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус
20 серпня 2019, вівторок, 13:35 13
Політика 2019-08-20T15:45:03+03:00
Українські Новини
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус

Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус

Айварас Абромавічус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавічус. Фото: antikor.com.ua

Голова наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявляє, що генерального директора концерну Павла Букіна потрібно змінити через неефективність його роботи.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", передають Українські Новини.

"Генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти, тому що він недостатньо ефективний. І, як практика показує, пов'язаний якимись старими обов'язками", - сказав він.

За його словами, втрачений контроль над підприємствами концерну, відсутня кооперація серед них, дуже низька продуктивність, величезна проблема з боргами, погана взаємодія з іншими важливими стейкхолдерами, повна відсутність нових, проривних проектів.

Абромавічус зазначив, що потрібно рухатися вперед і дати людям надію, що "Укроборонпром" може управлятися іншими методами.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

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