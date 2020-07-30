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30 липня 2020, четвер, 20:17 6
Суспільство 2020-07-30T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві протестували проти закриття ринку на Троєщині і перекрили проспект Маяковського

У Києві протестували проти закриття ринку на Троєщині і перекрили проспект Маяковського

Кира Молчанова
Троєщина, Активісти, акції протесту
Троєщина. Протест проти закриття ринку. Фото: dtp.kiev.ua
Троєщина. Протест проти закриття ринку. Фото: dtp.kiev.ua

На Троєщині активісти перекрили проспект Маяковського, протестуючи проти закриття ринку "Фестивальний", після того, як у столиці жертви незавершеного будівництва перекривали міст.

Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"Проспект Маяковського перекритий. Страйкують. Добралися до ринку "Фестивального", закривають. Весь проспект перекритий. Розворот через подвійну суцільну тут і зараз — норма", — йдеться в повідомленні.

Через протест на проспекті утворилася велика пробка. Затримувався громадський транспорт.

У "Київпастрансі" попередили, що громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка. З затримками працювали тролейбуси №№ 50, 50к, 30, 31, 41 і автобус №114.

Після того, як на місце прийшли правоохоронці, мітингувальники розійшлися.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві місцеві жителі побилися з поліціянтами, протестуючи проти будівництва мосту на Троєщину.

22 липня, в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція протесту. Її учасники вимагали у МВС звернути увагу на можливу протиправну діяльність громадянина РФ Олександра Щипцова, який, за даними організаторів мітингу, може бути причетний до створення на території України організованого злочинного угруповання, що займається, зокрема, торгівлею наркотичними речовинами.

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