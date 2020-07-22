У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

У середу, 22 липня, в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція протесту. Її учасники вимагали у МВС звернути увагу на можливу протиправну діяльність громадянина РФ Олександра Щипцова, який, за даними організаторів мітингу, може бути причетний до створення на території України організованого злочинного угруповання, що займається, зокрема, торгівлею наркотичними речовинами. Про вимоги протестуючих повідомляє OBOZREVATEL.

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю Ця акція, за словами її учасників, стала вже третьою спробою активістів звернути увагу на можливу протиправну діяльність пана Щипцова. За даними одного з організаторів заходу, адвоката Дмитра Каленова, згаданий громадянин РФ користується підробленими документами відразу на кілька різних імен. На одне з них у 2014 році він отримав громадянство України. При цьому, на яких підставах пану Щипцову було надано громадянство, враховуючи, що він знаходиться в міжнародному розшуку через порушені проти нього в РФ кримінальних справ по тяжких статтям – не відомо.

Адвокат Дмитро Каленов У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

Крім того, Каленов запевняє, що має докази вчинення паном Щипцовым злочинних дій на території України. Зокрема він нібито тут ОЗУ, що займається продажем наркотичних засобів.

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

Також, за словами Кальонова, щодо Щипцова українськими правоохоронними органами було відкрито кілька кримінальних проваджень, однак їх розслідування з невідомих причин призупинено.

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю З вимогами розслідувати можливу протиправну діяльність Щипцова активісти двічі приходили під будівлю Офісу генеральної прокуратури, а також виходили на акцію в селищі під Києвом, де живе згаданий громадянин. З моменту останньої спроби домогтися відновлення активного розслідування в кримінальних провадженнях, де, за словами адвоката, фігурує Щипців, пройшло близько півтора місяця. Проте жодних зрушень у розслідуванні досі немає.

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

"Фігуранти вказаної кримінальної справи як намагаються вирішити свої проблеми і питання через генеральну прокуратуру, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, так і продовжують це робити", - заявив OBOZREVATEL один з учасників мітингу.

У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

За підсумками акції її учасники передали керівництву МВС звернення з викладом свого бачення проблеми, а також зібраними аргументами, які свідчать про можливу причетність пана Щипцова до скоєння злочинів на території України.