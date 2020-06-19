У Києві місцеві жителі побилися з поліцією, протестуючи проти будівництва моста на Троєщину

Київ щоденно стоїть у пробках, а міст, який хоч трохи має їх розвантажити, лише будується. Однак його проект у багатьох викликає невдоволення. Жителі дачного масиву Русанівські Сади побилися з представниками поліції через дії будівельників моста на Троєщину.

Про це в Facebook повідомляє "Київ оперативний" з посиланням на інформацію від очевидців.

Місцеві жителі розповіли, що це вже не перше протистояння дачників з Русанівських Садів і поліцейських. Люди вимагають, щоб з'їзд зробили не на їх вулицю, яку вони вважають вузькою — там по одній смузі в кожному напрямку. Люди проти того, щоб з мосту робили з'їзди на вулицю Центральна Садова. Кажуть, що ремонтували дорогу за свій рахунок, а тепер по ній їздять вантажівки.

Протест завершився арештом його учасників — їх "почали затримувати і відвозити в місцевий райвідділ".

Як повідомили очевидці події, місцеві жителі не пропускали будівельну техніку, а поліція розчищала для будівельників проїзд.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція 15 червня затримала двох осіб, що травмували поліцейських під час акції інвесторів житлових комплексів.

Раніше поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається запобіжний захід для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві.