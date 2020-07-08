Поліція затримала 2 осіб під час акції на мосту Метро в Києві

Під час акції на мосту Метро у Києві, учасники якої перекривали рух транспорту, поліцією затримано 2 осіб. Про це Українським Новинам повідомила спікер Дніпровського управління поліції Ганна Шевчук.

"На цю мить протестувальники вже не перекривають дорогу. Вранці група осіб влаштувала акцію протесту через недобудовані багатоповерхівки у столиці. Попри попередження працівників поліції, вони все-таки перекрили рух по Русанівському мосту. Переговори з активістами не дали результатів, тому при спробі звільнити проїжджу частину, виникла штовханина", - сказала вона.

Спікер додала, що поліція затримала 2 учасників.

"Найбільш активні учасники руху були доставлені до територіального управління поліції та після проведення перевірки їх дій буде надана правова оцінка", - зазначила Шевчук.

Як повідомляли Українські Новини, під час акції протесту інвесторів житлових комплексів в червні було затримано 2 осіб, які травмували поліціянтів.

Крім того, жителі дачного масиву Русанівські Сади побилися з представниками поліції через дії будівельників моста на Троєщину.