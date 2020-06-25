У травні через обмеження бюджету глава МЗС Кулеба та всі його заступники отримали по 47,2 тис. гривень

Після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), заробітна плата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби за травень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - за 47,2 тис. гривень, тимчасово виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кулебе за травень, становила 47 230 гривень.

При цьому, його посадовий оклад становив 56 100 гривень, однак, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу була віднята 8 870 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Кулебой, становила 38 020 гривень.

Зарплата заступника міністра за травень Василя Боднаря за травень становила 47 230 гривень, Єгора Божка - 47 230 гривень, Євгена Єніна - 47 230 гривень і т.в.о. держсекретаря Віталія Вусатого - 47 230 гривень.

Зарплата Кулеби. Документ

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба задекларував 2,3 млн гривень компенсації від МЗС за довготермінове відрядження.

Раніше міністр закордонних справ України розповів, де проведе літню відпустку.