Міністр фінансів Марченко та його заступники заробили за червень по 47,2 тис. гривень

За червень заробітна плата міністра фінансів Сергія Марченка, державного секретаря міністерств та його заступників становила 47,2 тис. гривень, в той час, як за травень міністр також отримав нижчу зарплату.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Марченку в червні, становила 47 230 гривень.

Зарплата першого заступника Дениса Улютіна, заступників Юрія Гелетія, Світлани Воробей, Романа Єрмоличева, Юрія Драганчука, Василя Шкуракова, держсекретаря Костянтина Ващенка становила 47 230 гривень.

Зарплата Сергія Марченка

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром фінансів Ігоря Уманського.

30 березня Рада звільнила від виконання обов'язків Уманського і призначила міністром фінансів Сергія Марченка.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).