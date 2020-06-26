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26 червня 2020, пʼятниця, 06:15 7 Документ
Кабмін 2020-06-26T06:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр фінансів в травні отримав "карантинну" зарплату в 47,2 тисячі гривень

Міністр фінансів в травні отримав "карантинну" зарплату в 47,2 тисячі гривень

Кира Молчанова
Зарплата, Зарплата міністра, зарплата чиновників, Сергій Марченко
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua
Сергій Марченко. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата міністра фінансів Сергія Марченка за травень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 47,2 тис. до 60,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 46 тис. гривень після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Марченко в травні, становила 47 230 гривень.

Зарплата першого заступника Дениса Улютина становила 47 230 гривень, заступників Юрія Гелетия - 47 230 гривень, Світлани Воробей - 47 230 гривень, Романа Єрмоличева - 47 230 гривень, Юрія Драганчука - 60 724 гривні (в тому числі зарплата за квітень - 13 494 гривні), Василя Шкуракова - 46 055 гривень, держсекретаря Костянтина Ващенка - 45 990 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у травні заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова становила 47,2 тис. гривень, його заступників – від 39,9 тис. до 47,2 тис. гривень, державного секретаря – 47,2 тис. гривень.

Крім того, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в травні отримав 47,2 тис. гривень зарплати, а його заступники – за 47,2 тис. гривень.

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