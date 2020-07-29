Телеканал КРТ піде пікетувати Нацраду - та прислала їм вже 5 перевірку

"Нацрада з питань телерадіомовлення перейшла всякі межі здорового глузду! На телеканал КРТ направили вже п'яту позапланову перевірку!". Про таке на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив медіа-правозахисник, журналіст та громадський діяч Дмитро Василець.

Автор зазначає, що аргументи Нацради наступні: гості в ефірі критикують "Майдан", критикують про-нацистських українських колаборантів, а також, телеканал КРТ посмів показати парад Перемоги в Білорусі на 9 травня!

За його словами, 30 липня на своєму засіданні Нацрада намагатиметься анулювати ліцензію телеканалу КРТ, грубо порушуючи закон і не проводячи за фактом свої позапланові перевірки у зв'язку з карантином.

"Сприймати дані дії Нацради можна виключно як репресії щодо свободи слова і як порушення Конституційного права громадян України на інформацію, а також, як спробу встановити провладну цензуру.

У зв'язку з цим, 30.07.2020 о 10:00 ми проводимо акцію протесту "За свободу слова" під стінами Нацради з телерадіомовлення за адресою: вул. Прорізна 2", - заявив Василець

За його твердженням в акції протесту, крім активістів від "Адекватна Україна", будуть брати участь колектив телеканалу КРТ і всеукраїнська громадська організація "Центр свободи слова". Громадський діяч запросив також підтримати акцію всіх журналістів, яким не байдужа доля свободи слова в Україні!

"Ваша журналістська солідарність вкрай необхідна, сподіваємося на Вашу підтримку!", - вважає Василець.

Він зазначає, що також необхідна підтримка небайдужих громадян України, які розуміють небезпеку встановлення тотальної цензури в Україні.

"До зустрічі 30.07.2020 в 10:00 в Києві на вулиці Прорізній 2. Не дамо знищити свободу слова разом!!!", - резюмував свою замітку Дмитро Василець.