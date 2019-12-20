Ми знаємо, хто за цим стоїть, - Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу

Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабінету Міністрів заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Верховної Ради за законопроект про легалізацію грального бізнесу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. З сьогоднішнього дня негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай...ті", - написав він.

19 грудня Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу. Законопроект передбачає єдиного оператора лотерей, як і в багатьох країнах Європейського Союзу.

Для казино і залів ігрових автоматів повинні бути встановлені спеціальні гральні зони: казино - в готелях категорії "п'ять зірок", гральних автоматів - у готелях від трьох до п'яти зірок. Кількість ліцензій для всіх видів грального бізнесу пропонується обмежити.

20 грудня Кабмін заборонив гральний бізнес під виглядом держлотерей.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Національній поліції з 16:00 п'ятниці, 20 грудня, припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

Раніше Зеленський доручив Кабміну внести в Раду до 1 жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді - прийняти його до грудня.