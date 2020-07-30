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30 липня 2020, четвер, 16:43 9
Фінанси 2020-07-30T18:00:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні

Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, курс НБУ на завтра
Курс НБУ на 31 липня-1-2 серпня
Курс НБУ на 31 липня-1-2 серпня

У той час, як в четвер, 30 липня, курс продажу готівкового долара знизився порівняно з середовищем на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD в обмінних пунктах київських банків, курс купівлі знизився на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня-1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 31 липня-1-2 серпня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0333
1 долар США 27,6913
1 швейцарський франк 30,2786
10 ієн 2,6319
10 російських рублів 3,7581
1 євро 32,5470

Як повідомляли Українські Новини, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки є шанс подальшої поступової девальвація гривні до 28 гривень до долара.

Раніше повідомлялося про тои, що через обвал долара ціна золота досягла історичного максимуму.

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