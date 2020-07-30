Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на п'ятницю і вихідні

У той час, як в четвер, 30 липня, курс продажу готівкового долара знизився порівняно з середовищем на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD в обмінних пунктах київських банків, курс купівлі знизився на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня-1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 31 липня-1-2 серпня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0333 1 долар США 27,6913 1 швейцарський франк 30,2786 10 ієн 2,6319 10 російських рублів 3,7581 1 євро 32,5470

Як повідомляли Українські Новини, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки є шанс подальшої поступової девальвація гривні до 28 гривень до долара.

Раніше повідомлялося про тои, що через обвал долара ціна золота досягла історичного максимуму.