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  • У Києві "Швидка" не встигла на виклик до людини, яка помирала, через встановлений жителями шлагбаум
17 липня 2020, пʼятниця, 15:50 3
Події 2020-07-17T17:00:08+03:00
Українські Новини
У Києві "Швидка" не встигла на виклик до людини, яка помирала, через встановлений жителями шлагбаум

У Києві "Швидка" не встигла на виклик до людини, яка помирала, через встановлений жителями шлагбаум

Ольга Фандорина
Парковка, Шлагбаум, Швидка допомога, русанівські сади
Швидка допомога. Фото: Facebook
Швидка допомога. Фото: Facebook

Через встановлений жителями на Русанівських садах саморобний шлагбаум, карета швидкої допомоги не встигла вчасно прибути на виклик до потерпілого, в резльтаті чого він помер.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Днями на Русанівських садах сталася трагічна ситуація, коли медики швидкої не змогли приїхати до потерпілого, так як з одного боку були закриті ворота, а також перешкоджав руху саморобний шлагбаум. На жаль, чоловік помер", - сказав мер.

Він зазначив, що медики зупинили авто в 300 метрах від місця перебування потерпілого людини.

Кличко додав, що вже є розпорядження про демонтаж шлагбаума і якщо його не демонтують добровільно люди, які його ж і встановлювали, то він буде примусово демонтований комунальними службами.

Мер підкреслив, що самовільно встановлені споруди перешкоджають руху служб Києва.

Як повідомляли Українські Новини, в травні водія швидкої допомоги побили двоє чоловіків, поки він чекав бригаду лікарів.

Тим часом в лікарні швидкої допомоги в Києві спалах коронавірусу серед медиків – госпіталізовані чотири людини, в тому числі лікар-кардіолог і санітарка.

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