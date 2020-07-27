Дві третини машин швидкої допомоги не встигають на виклики у встановлені терміни

Нещодавно в Києві карета швидкої допомоги не встигла доїхати до людині через встановлений жителями шлагбаум, а сьогодні на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступник міністра Ірина Садов'як заявили, що 67% машин швидкої допомоги не вкладаються в норматив приїзду.

Лише у 18% випадків швидка приїжджає у встановлені терміни. Нормами є 10 хвилин по місту і 20 хвилин за містом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в минулу п'ятницю, 24 липня, ввечері після закінчення свого робочого дня він вирушив на Броварську підстанцію екстреної медичної допомоги для того, щоб безпосередньо взяти участь в роботі бригади швидкої допомоги, та подивитися на особливості роботи і ті проблеми, які виникають у працівників бригад на практиці. Серед проблем працівників "швидких" міністр назвав низькі зарплати, погану інфраструктуру та умови роботи, особисту безпеку лікарів на виклики, неукомплектованість необхідними медичними препаратами.

Окремо Степанов виділив проблему з пропуском машини швидкої допомоги на вулицях міст України. "Я переконався в цьому на конкретних прикладах, коли ми їздили з бригадою за викликами. Не завжди наші водії відразу пропускають машину швидкої допомоги", —– сказав Степанов. Він також заявив, що вважає необхідним суттєво підвищувати штрафи і покарання за непропуск карет швидкої допомоги. "Мова йде про життя громадян, коли рахунок йде на хвилини", — сказав міністр.

Степанов також нагадав, що уряд вже в цьому році збільшує фінансування сфери екстреної медичної допомоги на 40%.

Як повідомляли Українські новини, одна з одеських підстанцій швидкої допомоги закрилася на карантин. Там у трьох співробітників виявили коронавірус.