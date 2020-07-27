підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 21:15 13
Медицина 2020-07-27T23:15:01+03:00
Українські Новини
Коли медики не приїдуть. МОЗ поділило виклики швидкої допомоги на категорії

Коли медики не приїдуть. МОЗ поділило виклики швидкої допомоги на категорії

Кира Молчанова
МОЗ, Швидка медична допомога, Швидка допомога

Дві третини машин швидкої допомоги не встигають на виклики у встановлений термін, тому в Міністерстві охорони здоров'я поділили всі виклики на категорії — від складності і небезпеки випадку залежатиме, як швидко приїдуть медики.

Про це під час щоденного брифінгу у понеділок, 27 липня, повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як.

Вона розповіла, що зараз розробляються алгоритми надання екстреної медичної допомоги. Тому всі виклики пропонують поділити на категорії:

  • "Критичні" виклики (ознаки клінічної смерті, обструкція дихальних шляхів, політравма). Прибуття ЕМД складає до 10 хвилин.
  • "Екстрені" виклики (потенційно серйозні стану). ЕМД прибуде через 20 хвилин.
  • "Неекстрені" виклики (показники смертності низькі або нульові). Такі випадки надсилаються у відповідний медичний заклад, який надає первинну медичну допомогу, а в разі відсутності такої можливості, диспетчер спрямує до пацієнта бригаду ЕМД, яка не виконує "критичні" або "екстрені" виклики.
  • "Непрофільні" випадки. Бригада ЕМД виїжджати не буде, а пацієнту даватимуть рекомендації по телефону або направлення на консультації до сімейного лікаря.

Крім того, були опрацьовані критерії по кожній категорії.

Були підготовлені зміни до наказу МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги". Оновлений наказ передбачатиме типове положення про відділення ЕМД у багатопрофільних лікарнях інтенсивної терапії, правила виклику бригади ЕМД, порядок транспортування пацієнтів, порядок дій працівників системи ЕМД під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації медико-санітарних наслідків.

Як повідомляли Українські новини, одна з одеських підстанцій швидкої допомоги закрилася на карантин. Там у трьох співробітників знайшли коронавірус.

Крім того, у Києві швидка не встигла до людини через встановлений шлагбаум.

Більше новин про: МОЗ Швидка медична допомога Швидка допомога

Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ
В Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення, — Офіс Президента
Новини
Так виглядає метро без світла. Скріншот відео
У київському метро зникло світло. Люди підсвічували собі дорогу телефонами 22:18
Вибухнув газовий балон: встановлено причину вибуху в багатоповерхівці на Подолі 22:17
На Сагайдачного у Києві відкрили футуристичний фасад нової будівлі. У мережі знову обурюються 22:00
На Закарпатті значні опади призвели до підтоплення окремих населених пунктів 21:48
Швидка. Фото: tribun.com.ua
Коли медики не приїдуть. МОЗ поділило виклики швидкої допомоги на категорії 21:15
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
Так виглядає метро без світла. Скріншот відео
У київському метро зникло світло. Люди підсвічували собі дорогу телефонами 22:18
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
більше новин
Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok