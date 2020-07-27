Коли медики не приїдуть. МОЗ поділило виклики швидкої допомоги на категорії

Дві третини машин швидкої допомоги не встигають на виклики у встановлений термін, тому в Міністерстві охорони здоров'я поділили всі виклики на категорії — від складності і небезпеки випадку залежатиме, як швидко приїдуть медики.

Про це під час щоденного брифінгу у понеділок, 27 липня, повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як.

Вона розповіла, що зараз розробляються алгоритми надання екстреної медичної допомоги. Тому всі виклики пропонують поділити на категорії:

"Критичні" виклики (ознаки клінічної смерті, обструкція дихальних шляхів, політравма). Прибуття ЕМД складає до 10 хвилин.

"Екстрені" виклики (потенційно серйозні стану). ЕМД прибуде через 20 хвилин.

"Неекстрені" виклики (показники смертності низькі або нульові). Такі випадки надсилаються у відповідний медичний заклад, який надає первинну медичну допомогу, а в разі відсутності такої можливості, диспетчер спрямує до пацієнта бригаду ЕМД, яка не виконує "критичні" або "екстрені" виклики.

"Непрофільні" випадки. Бригада ЕМД виїжджати не буде, а пацієнту даватимуть рекомендації по телефону або направлення на консультації до сімейного лікаря.

Крім того, були опрацьовані критерії по кожній категорії.

Були підготовлені зміни до наказу МОЗ України № 370 від 01.06.2009 р. "Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги". Оновлений наказ передбачатиме типове положення про відділення ЕМД у багатопрофільних лікарнях інтенсивної терапії, правила виклику бригади ЕМД, порядок транспортування пацієнтів, порядок дій працівників системи ЕМД під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації медико-санітарних наслідків.

Як повідомляли Українські новини, одна з одеських підстанцій швидкої допомоги закрилася на карантин. Там у трьох співробітників знайшли коронавірус.

Крім того, у Києві швидка не встигла до людини через встановлений шлагбаум.