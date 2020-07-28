У Рівненській області дві доби билися "село на село"

Поліція розслідує конфлікт між жителями двох сіл у Рівненській області - масова бійка між ними тривала дві доби поспіль. Про це повідомляють рівненські шкільні Новини.

Інцидент стався у Володимирецькому районі, в ніч на п'ятницю, 23 липня. Попередньо відомо, що в масовій бійці між жителями сусідніх сіл Степангород і Хиночі брали участь близько 70 осіб з двох сіл, в результаті зіткнень троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження.

Відомо про бійку між жителями сусідніх сіл Степангород і Хиночі стало з соцмереж. В Instagram-співтоваристві Rivne_1283 виклали відео однієї з жінок. Вона зняла це, коли вже приїхала поліція.

"В Хиночі сьогодні ПП. У Степангородку зробили нам такий великий день. Наші, як завжди, роздовбались, а наша міліція нас береже. Степангородці "змилися", як завжди. Вийшли жінки, діти. Як вже воно нам все набридло".

Сільський голова Микола Шелиган каже, що спровокували бійку саме їх сусіди з Степангорода.

"Це серйозно вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили і там не бились. У нас всі проблеми завжди через те, що вони приїжджають сюди і встановлюють порядки. Воно трошки зараз припиниться, тому що після таких конфліктів воно зазвичай припиняється. А через пів року - те ж, приїжджають з бітами, прутами, пневматикою. Для них це нормально", - каже сільський голова.

В Степангороді також прокоментували бійку.

Виконуюча обов'язки Степангородського сільського голови Любов Мельник каже, особливих деталей щорічного конфлікту не знає, але факт бійки визнає.

"Я чула, що був такий інцидент. За словами жителів, побили раніше нашого жителя, він у лікарні. Може мстилися. Вже давно так не билися. Може де були поодинокі, але ну не так ... Не знаю, що вони дійсно не поділили, але факт є факт ", - говорить очільниця громади.

Правоохоронці за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, відкрили кримінальне провадження.

Слідчі Володимирецького відділення поліції почали досудове розслідування, в рамках якого встановлюються всі обставини події та особи, причетні до скоєного злочину.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі.

Раніше поліція почала розслідувати стрілянину на промтоварному ринку в Одесі, в якій було поранено 2 людини.