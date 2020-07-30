У Волинській області вирувала негода: пошкодила дахи десятків будівель, повалила дерева

Сильна негода і штормовий вітер, які спрогнозували рятувальники, у Волинської області пошкодила дахи більше десятка будівель — серед них господарські споруди, школи, суд і поліклініки. Також сильний вітер повалив дерева в місті. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав Горохівський район. Сильний вітер зірвав дахи трьох житлових будинків, покриття ще в двох будинках було пошкоджено.

Також частково пошкоджені дахи двох господарських споруд районної лікарні, будинку культури, дві будівлі школи, будівлі поліклініки, господарські будівлі психіатричного диспансеру, будівлі районного суду і будівлі ремонтної майстерні АТП.

У Горохівському районі вітер повалив 4 дерева, в сусідньому Луцькому — 12 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку

27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних зливи сталося різке підняття рівня води в гірських струмках і річках.