підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 липня 2020, четвер, 09:54 8
Суспільство 2020-07-30T10:45:03+03:00
Українські Новини
У Волинській області вирувала негода: пошкодила дахи десятків будівель, повалила дерева

У Волинській області вирувала негода: пошкодила дахи десятків будівель, повалила дерева

Ольга Фандорина
Шторм, Буря, Негода, Повалення дерев, сильний вітер, Злива, Волинська область

Сильна негода і штормовий вітер, які спрогнозували рятувальники, у Волинської області пошкодила дахи більше десятка будівель — серед них господарські споруди, школи, суд і поліклініки. Також сильний вітер повалив дерева в місті. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав Горохівський район. Сильний вітер зірвав дахи трьох житлових будинків, покриття ще в двох будинках  було пошкоджено.

Також частково пошкоджені дахи двох господарських споруд районної лікарні, будинку культури, дві будівлі школи, будівлі поліклініки, господарські будівлі психіатричного диспансеру, будівлі районного суду і будівлі ремонтної майстерні АТП.

У Горохівському районі вітер повалив 4 дерева, в сусідньому Луцькому — 12 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку

27 липня, близько 13:00 в результаті короткочасних зливи сталося різке підняття рівня води в гірських струмках і річках.

Більше новин про: Шторм Буря Негода Повалення дерев сильний вітер Злива Волинська область

Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпс...
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують зали...
Екологи пояснили, чому в Києві виникла пилова буря...
Синоптики оголосили штормове попередження: 7 липня...
Офіс генпрокурора розслідує зникнення матеріалів зі справи про розгін студентів на Євромайдані
На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Де найбільше хворіють
Новини
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Банкам дозволили не подавати "паперову" фінзвітність за 9 місяців за умови її публікації на сайті 10:14
Білорусь посилює охорону кордону через затримання бойовиків "Вагнера" 10:05
Ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати справу проти Писарука і Бахматюка, - заява 10:01
Рятувальники попередили про загрозу підтоплення на Заході і надзвичайну пожежонебезпеку на Сході і в Центрі України 10:00
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах 11:50
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
Слід від кулі. Скріншот відео.
Активіст розповів, що його хотіли вбити на Одеській трасі 20:47
більше новин
ВВП, збільшення експорту і безробіття. Кабмін схвалив макропоказники на 2021-2023
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok