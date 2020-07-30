День жалоби у євреїв: традиції, правила і заборони 9 Ава

У той час, як в Україні в червні розпочався Петрів піст, увечері 29 липня у євреїв всієї планети розпочався 9 Ава - День жалоби, одна з найбільших подій посту. В різні роки в цей день з єврейським народом відбувалися трагічні події. У 3338 (587 р. до.н.е) року єврейського календаря в цей день був зруйнований Перший Храм, а рівно через 490 років, в 3828 - і Другий Храм. Про це повідомляє Єврейська громада Києва. 9 Ава євреї дотримуються суворого посту, який триває 25 годин. В цей час вони утримуються від їжі і будь-яких задоволень, включаючи тілесні, неприпустимим вважається вітатися, радіти і посміхатися. Від посту звільняються діти, матері-годувальниці і хворі євреї. Існує цілий ряд заборон і обмежень, які повинні дотримуватися релігійні євреї, повідомляє: носити шкіряне взуття; до 13:04 сидіти на стільцях, вище 30 см; митися (можна мочити тільки пальці); намазувати щось на тіло (крем, масло); вступати в інтимну близькість; вітатися і прощатися; вчити Тору (можна вивчати голови про руйнування Першого і Другого Храмів); їсти м'ясо і пити вино до обіду п'ятниці, 31 липня. Традиції 9 Ава: Також у цей день заведено відвідувати Стіну Плачу для молитви. У 2020 році через карантин молитви будуть проводитися з обмеженнями: допускати до Стіни Плачу вірян будуть групами до 20 осіб, але не більше 1000 осіб уздовж всієї стіни. Коли закінчується піст 9 Ава: Піст 9 Ава закінчується з виходом на небо перших зірок і заходом сонця. Єрусалимський храм - головний центр єврейського релігійного життя, розташовувався на місці сучасного Храмової гори. Відома Стіна Плачу є залишками стіни Другого Храму, зруйнованого римлянами у ході Першої Юдейської війни. Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль попросив паломників не їхати в Умань на Песах, і планує повернути карантин. Крім того, в Україні відкрили перший пам'ятник жертвам єврейських погромів.