День жалоби у євреїв: традиції, правила і заборони 9 Ава

У той час, як в Україні в червні розпочався Петрів піст, увечері 29 липня у євреїв всієї планети розпочався 9 Ава - День жалоби, одна з найбільших подій посту. В різні роки в цей день з єврейським народом відбувалися трагічні події. У 3338 (587 р. до.н.е) року єврейського календаря в цей день був зруйнований Перший Храм, а рівно через 490 років, в 3828 - і Другий Храм.

Про це повідомляє Єврейська громада Києва.

9 Ава євреї дотримуються суворого посту, який триває 25 годин. В цей час вони утримуються від їжі і будь-яких задоволень, включаючи тілесні, неприпустимим вважається вітатися, радіти і посміхатися. Від посту звільняються діти, матері-годувальниці і хворі євреї.

Існує цілий ряд заборон і обмежень, які повинні дотримуватися релігійні євреї, повідомляє:

носити шкіряне взуття;

до 13:04 сидіти на стільцях, вище 30 см;

митися (можна мочити тільки пальці);

намазувати щось на тіло (крем, масло);

вступати в інтимну близькість;

вітатися і прощатися;

вчити Тору (можна вивчати голови про руйнування Першого і Другого Храмів);

їсти м'ясо і пити вино до обіду п'ятниці, 31 липня.

Традиції 9 Ава:

Також у цей день заведено відвідувати Стіну Плачу для молитви. У 2020 році через карантин молитви будуть проводитися з обмеженнями: допускати до Стіни Плачу вірян будуть групами до 20 осіб, але не більше 1000 осіб уздовж всієї стіни.

Коли закінчується піст 9 Ава:

Піст 9 Ава закінчується з виходом на небо перших зірок і заходом сонця.

Єрусалимський храм - головний центр єврейського релігійного життя, розташовувався на місці сучасного Храмової гори. Відома Стіна Плачу є залишками стіни Другого Храму, зруйнованого римлянами у ході Першої Юдейської війни.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль попросив паломників не їхати в Умань на Песах, і планує повернути карантин.

Крім того, в Україні відкрили перший пам'ятник жертвам єврейських погромів.