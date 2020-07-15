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15 липня 2020, середа, 21:30 5
Світ 2020-07-15T22:00:01+03:00
Українські Новини
Ізраїль може повернути жорсткий карантин протягом кількох днів

Ізраїль може повернути жорсткий карантин протягом кількох днів

Елизавета Кесельман
Карантин, Ізраїль, Коронавірус, Коронавірус в Ізраїлі, карантин в Ізраїлі, Карантин у світі
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Влада Ізраїлю має намір у найближчі дні повернути посилений карантин, тоді як це вже зробила Італія та деякі інші країни. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в країні спостерігаються нові спалахи коронавірусу. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив жителів країни про можливе повернення повного або часткового карантину.

На думку міністра оборони Ізраїлю, коронавірус може нести загрозу для країни "півтора року або навіть більше".

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлі Едельштейн заявив, що вже в найближчі 3-4 дні країна може повернутися до жорсткого карантину, якщо поширення коронавірусу не зупиниться.

"Якщо з нами трапиться медичне диво і ми побачимо зміну тенденції, то, можливо, нам не доведеться вводити жорсткий карантин", —підкреслив Едельштейн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ізраїль повторно закрив нічні бари, спортзали, і бари.

Крім того, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до 2 серпня, а ізраїльська авіакомпанія скасувала всі рейси з Києва.

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