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15 червня 2020, понеділок, 07:17 8
Життя 2020-06-15T10:45:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні розпочинається Петрів піст: що можна і не можна робити в пісні дні

Сьогодні розпочинається Петрів піст: що можна і не можна робити в пісні дні

Ольга Фандорина
Релігія, Піст, Православ'я, Петрів піст.
Петрів піст. Фото: pikabu.ru
Петрів піст. Фото: pikabu.ru

Петрів або Апостольський піст починається рівно через 7 днів після свята Трійці (П'ятидесятниці) в пам'ять про двох найбільш шанованих апостолів Петра і Павла. Сьогодні, 15 червня в традиції православних християн починається Петрів піст, який триватиме до 11 липня. Українські Новини розкажуть про історію, традиції і заборони.

Вперше Петрів піст згадується ще в III столітті – в Апостольському переданні. І спочатку його дотримувалися ті, хто з якоїсь причини не міг тримати Великий піст. Але вже на початку IV століття – коли День Петра і Павла став користуватися особливою любов'ю народу – Петрівський піст перейшов у розряд обов'язкових. Він має на меті допомогти вірянам духовно підготуватися до відзначення дня пам'яті цих святих.

У народі Петрів піст звали просто "петрівки" або "петрівка-голодування": на початку літа минулого врожаю вже мало що залишалося, а до нового ще далеко.

Петрів піст – нестрогий. Тобто під час цього посту традиційно не можна їсти молочні та м'ясні страви, яйця – зате в окремі дні можна подавати на стіл рибні страви. Таке послаблення зроблено на честь того, що апостол Петро був до зустрічі з Христом рибаком. До того ж святий Петро – ще й покровитель рибалок.

Святі Петро і Павло. Фото: kozyatyn.com.uaСвяті Петро і Павло. Фото: kozyatyn.com.ua

Що не можна робити в Петрів піст?

  • Петрів піст не прийнято займатися рукоділлям: наші предки намагалися взагалі голку в руки не брати в ці дні. Інакше, мовляв, можна все хороше "зашити" і "пришити" до своєї долі щось погане.
  • Заодно Петрівський піст намагаються не позичати грошей – за повір'ям, це до бідності.
  • Ще не можна стригтися, щоб на все життя не залишитися без щастя і удачі.
  • Обряд вінчання в пости (будь-які) церква не проводить - кажуть, що вінчання на Петрів піст обіцяє скандальне сімейне життя.

Що потрібно робити в Петрів піст?

Ближче до свята Петра і Павла прийнято готувати свою оселю до свята, проводити генеральне прибирання і виносити сміття.

В раціоні в цей період мають бути відсутніми м'ясо, молочні продукти, яйця, у деякі дні можна їсти рибу. Основа пісного столу - страви із зелені (щі, холодник), крупи, ягоди. У понеділок потрібно їсти гарячу їжу без олії, у вівторок, четвер, суботу та неділю допускається риба, в середу і п'ятницю - сухоїдення (хліб, вода, сіль, сирі овочі і фрукти, сухофрукти). У вихідні дозволено вино.

Як повідомляли Укрїнські Новини, майже 90% українців дотримуються Великого посту або, принаймні, намагаються це робити. Більшість робить це заради схуднення, а не з релігійних мотивів.

Також дієтолог попередила, що суворе дотримання посту може призвести до артриту і хвороб серця.

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