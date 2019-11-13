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13 листопада 2019, середа, 10:11 11
Події 2019-11-13T11:45:03+02:00
Українські Новини
П'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП у Львівській області

П'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП у Львівській області

ДТП, ДТП з поліцейськими

У Львівській області слідчий Нацполіції влаштував смертельне ДТП. Йому оголошено про підозру. Про це повідомила напередодні прес-служба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, правоохоронець в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Daewoo перевищив швидкість і наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги.

"В результаті удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 дітей госпіталізовано через ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області.

Також раніше у Львові запряжена кіньми карета потрапила в ДТП у березні.

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