П'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП у Львівській області

У Львівській області слідчий Нацполіції влаштував смертельне ДТП. Йому оголошено про підозру. Про це повідомила напередодні прес-служба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, правоохоронець в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Daewoo перевищив швидкість і наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги.

"В результаті удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 10 дітей госпіталізовано через ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області.

Також раніше у Львові запряжена кіньми карета потрапила в ДТП у березні.