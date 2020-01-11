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11 січня 2020, субота, 11:25 6
Події 2020-01-11T11:27:06+02:00
Українські Новини
Під Києвом поліцейське авто на смерть збило чоловіка

Під Києвом поліцейське авто на смерть збило чоловіка

Надежда Комендантова
ДТП з поліцейськими, ДТП з авто, Наїзд на пішохода
Смертельне ДТП під Києвом. Фото: Інформатор
Смертельне ДТП під Києвом. Фото: Інформатор

У суботу, 11 січня, під Києвом у місті Бориспіль сталася смертельна ДТП. Поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер на місці.

Все трапилося близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що ДТП сталася за адресою вулиця Київський шлях, 125. Чоловік стояв на проїжджій частині, біля пішохідного переходу. Саме там і стався наїзд.

Від отриманих травм чоловік загинув. За кермом був співробітник одного з підрозділів поліції. На місці працюють відповідні служби. Особа загиблого встановлена. Всі подробиці аварії належить з'ясувати правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі авто влетіло в людей на пішохідному переході. Дві людини загинули.

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