Під Києвом поліцейське авто на смерть збило чоловіка

У суботу, 11 січня, під Києвом у місті Бориспіль сталася смертельна ДТП. Поліцейський автомобіль Renault Doker збив чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер на місці.

Все трапилося близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що ДТП сталася за адресою вулиця Київський шлях, 125. Чоловік стояв на проїжджій частині, біля пішохідного переходу. Саме там і стався наїзд.

Від отриманих травм чоловік загинув. За кермом був співробітник одного з підрозділів поліції. На місці працюють відповідні служби. Особа загиблого встановлена. Всі подробиці аварії належить з'ясувати правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі авто влетіло в людей на пішохідному переході. Дві людини загинули.