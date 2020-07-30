У Кремлі вимагають від Білорусі пояснити, чому затримали громадян Росії

Прессекретар президента Расії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі знають про затримання в Білорусі 33 росіян, яких вважають співробітниками приватної військової компанії (ПВК Вагнера), що воювали в Україні, заперечують їх українське громадянство і чекають від Мінська "вичерпну інформацію" . Про це повідомляє РБК-Україна.

Також Пєсков назвав інсинуаціями інформацію про те, що якісь організації з Росії посилають когось, щоб дестабілізувати ситуацію.

"Сьогодні наш посол спілкується з МЗС і з колегами в Мінську. Розраховуємо, що внаслідок цього спілкування, а також по каналах спілкування між спеціальними службами, ми отримаємо вичерпну інформацію про те, що сталося", - сказав Дмитро Пєсков.

Повідомляється також, що в Росії українське громадянство затриманих заперечується - їх називають громадянами Росії і підкреслюють, що приватних військових кампаній юридично в Росії не існує.

"Ми не визнаємо їх українського громадянства. Вони громадяни Росії... Ми маємо спочатку зрозуміти, в чому їх звинувачують. А що таке ПВК "Вагнера"? В Росії де-юре такого поняття як ПВК немає. Є приватне охоронне підприємство, є фірми, а такого поняття як ПВК немає", - сказав Пєсков.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ буде просити Білорусь екстрадувати бойовиків ПВК Вагнера в Україну.

Білоруські правоохоронці заявили про прибуття в країну близько 200 бойовиків так званої ПВК Вагнера для дестабілізації перед виборами. Міністерство закордонних справ Білорусі запросило послів РФ і України у зв'язку із затриманням в республіці 32 громадян Росії.