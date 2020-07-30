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30 липня 2020, четвер, 12:40 6
Політика 2020-07-30T13:01:08+03:00
Українські Новини
МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера

МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера

Ольга Фандорина
Посилена охорона кордону, Білорусь, міжнародні відносини, Російські найманці, ПВК Вагнера, МЗС Білорусі
Затримання бойовиків в Білорусі. Скріншот відео
Затримання бойовиків в Білорусі. Скріншот відео

Тоді як МЗС України відреагувало на інформацію про затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера, посли України та Білорусі домовилися про активізації взаємодії між прикордонними відомствами та посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах. Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

У будівлю МЗС були запрошені посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і виконуючий обов'язки керівника Посольства України в Білорусі Петро Врублевський. У посла РФ запросили роз'яснення про мету перебування у країні росіян, які мають досвід участі в збройних конфліктах.

"До російської сторони доведена предметна інформація про затримання правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групи російських громадян, що належить до так званої приватної військової компанії "Вагнера". У посла Росії запитані ґрунтовні роз'яснення щодо цілей та інших аспектів прибуття та перебування в нашій країні вказаної організованої групи осіб, багато членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах".

В українського посла запросили інформацію, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі, оскільки є інформація, що затримані бойовики воювали на Донбасі.

Нагадаємо, що раніше в Білорусі заявили, що в країну прибули близько 200 бойовиків так званої ПВК Вагнера для дестабілізації перед виборами.

Повідомляється також, що затримані, ймовірно, направлялись в Судан.

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