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  • Хадж під час коронавірусу. Як виглядає паломництво мусульман у Мекку цього року
30 липня 2020, четвер, 14:15 10
Світ 2020-07-30T16:00:02+03:00
Українські Новини
Хадж під час коронавірусу. Як виглядає паломництво мусульман у Мекку цього року

Хадж під час коронавірусу. Як виглядає паломництво мусульман у Мекку цього року

Александр Савич
Хадж, Мекка, Релігія, Паломництво, Іслам, Хадж 2020
Паломники в Мецці здійснюють таваф – ритуальний обхід навколо Кааби. Фото: Saudi Press Agency
Паломники в Мецці здійснюють таваф – ритуальний обхід навколо Кааби. Фото: Saudi Press Agency

У зв'язку з пандемією коронавірусу, яка цього року завдала збитків світовому туризму в сотні мільярдів доларів, у найважливішому для мусульман усього світу паломництві до Мекки (Саудівська Аравія) хаджі бере участь до 10 тисяч вірян, тоді як минулого року паломників було близько 2,5 млн. Про це повідомляє Associated Press.

Паломництво в Мекку є одним з 5 стовпів ісламу – дій, обов'язкових для кожного мусульманина. Хоча б раз у житті вірянин має здійснити це паломництво.

Саме в Мецці розташована головна святиня ісламу – Кааба, кубічна споруда у дворі Заповідної Мечеті Масджид аль-Харам). У цій будівлі знаходиться Чорний камінь, який, згідно з переказами, пророк Ібрагім (Авраам) встановив на цьому місці під час будівництва Кааби. Вважається, що спочатку камінь знаходився в раю і був білого кольору, але, потрапивши на землю, просочився людськими гріхами і почорнів.

Паломники поблизу гори Арафат – однією з ключових точок хаджу. Фото: Saudi Press AgencyПаломники поблизу гори Арафат – однією з ключових точок хаджу. Фото: Saudi Press Agency

Після вчинення всіх необхідних дій у Мецці, паломники часто відправляються в Медину – місто, в якому знаходиться могила пророка Мухаммада.

Зазвичай на хадж приїжджає кілька млн паломників з усього світу, але цього року, вперше з 1932 року, через коронавірус приїхати в Мекку зможуть тільки жителі Саудівської Аравії. Всі вони мають дотримуватися соціальної дистанції і носити маски. Торкатися до Чорного каменю (зазвичай це вважається великою удачею) в 2020 році заборонено. Також до хаджу цього року не допустили людей старших від 65 років і тих, хто має хронічні захворювання.

В 2020 році почався хадж 28 липня і триватиме до 2 серпня.

Як повідомляли Українські новини, пандемія коронавірусу завдала серйозної шкоди екології.

Тим часом, ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію.

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