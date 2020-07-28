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  • ООН оцінює збитки світового туризму через коронавірус у 320 мільярдів доларів
28 липня 2020, вівторок, 20:33 12
Світ 2020-07-28T21:15:01+03:00
Українські Новини
ООН оцінює збитки світового туризму через коронавірус у 320 мільярдів доларів

ООН оцінює збитки світового туризму через коронавірус у 320 мільярдів доларів

Ирина Николенко
Туризм, подорожі, Криза, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу, Міжнародний туризм
Греція. Фото: pixabay.com
Греція. Фото: pixabay.com

Тоді як наслідки коронавірусної інфекції відбилися на екології, через яку до 75 відсотків "коронавірусного пластику" стали відходами, від Covid-19 також постраждав світовий туризм, збитки якого оцінюється в 320 мільярдів доларів. Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), передають Українські Новини.

Пандемія коронавірусу негативно позначилася на світовому туризмі, збитки якого досягли 320 мільярдів доларів. Крім того, скоротилася й кількість туристів на 300 мільйонів осіб.

"Згідно з аналізом UNWTO, якщо порівняти з минулим роком, подорожі туристів з січня по травень зменшилася на 56%, або на 300 млн туристів. Через це країни втратили 320 млрд доларів США надходжень від міжнародного туризму, втричі більше втрати під час економічної кризи 2009 року", — сказано в повідомленні.

Також під час суворого карантину в травні цього року зменшилася кількість міжнародних туристів на 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Більшість членів Комітету експертів з туризму (UNWTO очікують, що міжнародний туризм відновиться до другої половини 2021 року.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Велика Британія скасує карантин для туристів з 75 країн.

Країни ЄС почали відновлювати туристичні подорожі під час пандемії коронавіруса у світі.

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