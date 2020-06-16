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16 червня 2020, вівторок, 18:57 5
Світ 2020-06-16T20:15:01+03:00
Українські Новини
Євросоюз почав антимонопольне розслідування проти компанії Apple

Євросоюз почав антимонопольне розслідування проти компанії Apple

Елизавета Кесельман
Apple, Євросоюз, антимонопольне розслідування
Техніка Apple. Фото: pixabay
Техніка Apple. Фото: pixabay

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти компанії Apple, яка зареєструвала представництво в Україні, після того, як одна з дочірніх компаній поскаржилася на App Store. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Європейського союзу.

Наголошується, що розслідування почалося після того, як Kobo, дочірня компанія Rakuten, що займається продажем електронних книг поскаржилася на 30% комісію в App Store, звинувативши Apple в просуванні свого власного сервісу Apple Books.

Така скарга надійшла і від музичного сервісу Spotify в минулому році, в якій стверджувалося, що Apple використовує свій App Store для придушення інновацій та обмеження вибору споживачів на користь свого власного сервісу Apple Music.

Після цього, Єврокомісія заявила про початок антимонопольного розслідування.

"Розслідування стосуються, зокрема, обов'язкового використання власної пропрієтарної системи покупок у додатках Apple і обмежень можливості розробників інформувати користувачів iPhone і iPad про альтернативні більш дешеві можливості покупки поза програмами", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році на Tesla, Apple і Microsoft подавали в суд і звинуватили в загибелі дітей в шахтах Конго.

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