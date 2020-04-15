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15 квітня 2020, середа, 19:56 6
Технології 2020-04-15T20:30:01+03:00
Українські Новини
Компанія Apple презентувала новий iPhone SE

Компанія Apple презентувала новий iPhone SE

Елизавета Кесельман
Apple, iPhone, презентація iPhone, iPhone SE

Американська компанія Apple, яка також приєдналася до боротьби проти коронавірусу, сьогодні, 15 квітня, представила світу новий iPhone SE, стартова вартість якого 399 доларів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Apple.

зокрема, оригінальний iPhone SE був випущений в 2016 році. Нова модель представлена з процесором від A13 Bionic від iPhone 11 і 11 Pro, поміщених у корпус від новішої моделі. Друге покоління смартфона випущено з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. По оформленню iPhone SE має вигляд iPhone 8 2017 року.

Новий SE буде мати одну задню камеру на 12 мегапікселів, таку ж як і основна в iPhone 11. При цьому смартфон буде підтримувати портретний режим як для задньої, так і фронтальної камери. Основна камера також буде підтримувати функцію Smart HDR і зйомку відео в 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

Скріншот: apple.comСкріншот: apple.com

Міцна дизайн з скла і алюмінію. Скріншот: apple.comМіцне скло і дизайн з алюмінію. Скріншот: apple.com

Швидка розблокування. Скріншот: apple.comШвидке розблокування. Скріншот: apple.com

Смартфон буде доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольорів, але передня панель у всіх трьох версіях буде чорною. Як і iPhone 8, новий iPhone SE буде підтримувати бездротову зарядку. Також у ньому з'явилася підтримка двох сім-карт - фізичної та eSIM.

Як повідомляли "Українські Новини", у Apple через коронавірус закінчуються айфони.

Крім того, повідомлялося, що Apple зобов'язали заплатити 27 млн доларів штрафу за уповільнення айфонів.

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