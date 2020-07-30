Бійці "Азова" показали, як виглядає колишня дача Януковича в Урзуфі

Бійці Азова перетворили дачу експрезидента-втікача Віктор Янукович, якого заочно заарештували для екстрадиції з Росії, в приморському курортному Урзуфі Донецької області на військову базу. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Будинок в Урзуфі будували спеціально для колишнього президента, а тепер втікача і політичного емігранта Віктора Януковича, коли він ще був керівником області. На ділянці ростуть сосни, щоб Янукович ходив і дихав, а в морі - хвилерізи, однак тепер доступ на територію закритий.

Тут він часто відпочивав, будучи главою Донецької області і цей будинок дуже подобався його синові Віктору. А раніше - ці місця належали дитячому пансіонату.

Військові розповідають, що від Януковича залишився тільки стіл. А самі військові "Азова" облаштували на території резиденції спортзал та бібліотеку: на підвіконні комплексу солдатські берці, у дворі - ящики з-під боєприпасів, а біля гаража стоять танки.

Бійці на базі проводять уроки, читають лекції і проводять тактичні заняття.

Як повідомляли Українські Новини, дача в Урзуфі - не остання нерухомість Януковича: він купив будинок у селищі під Москвою.

Тим часом, АРМА визначило переможця конкурсу на управителя резиденції "Межигір'я".