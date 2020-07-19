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  • Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
19 июля 2020, воскресенье, 14:51 1231
Политика 2020-07-19T14:54:01+03:00
Українські Новини
Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов

Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов

Надежда Комендантова
Виктор Янукович, Экс-Президент, Барвиха
Пресс-конференция Виктора Януковича. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Виктора Януковича. Скриншот трансляции

Беглый президент Виктор Янукович, 70-летие которого недавно праздновали в казино в российском Сочи, приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.

Об этом в интервью "Новой газете" рассказал Вадим Самодуров, политтехнолог, создававший пресс-центр "Новороссия".

"Я бы не применял к этим людям (Янукович и его окружение. - Ред.) термин "правительство в изгнании". Хотя бы потому, что никто их не изгонял, и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе", - отмечает Самодуров.

По его словам, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе.

"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.

Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов". Некоторые, насколько мне известно, живут в Крыму, например, Сергей Арбузов", - рассказал Самодуров.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сочи через суды Янукович отжал участок с озером в заповедной зоне у жителей Сочи. Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай.

Также Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули.

А АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции "Межигорье".

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