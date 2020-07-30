Запровадження офіційного email в Україні порушить права громадян, зокрема, на захист, — юрист

Тоді як в Україні хочуть ввести офіційний email для кожного жителя та юридичної особи, юрист і адвокат Олександр Дульський вважає порушенням прав громадян, зокрема на захист, можливе автоматичне присвоєння юридичним особам офіційної електронної адреси при здійсненні державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Про це він сказав Українським Новинам.

З його слів, цей механізм порушує права громадян на захист при отриманні повісток.

"90% відсотків громадян не зроблять цього, а це автоматично означає, що повістка не може бути вручена або спрямована. Примус громадянина це зробити — порушення", — сказав він.

Він зазначив, що згідно з законопроєктом, направлення повістки на електронну адресу буде вважатися офіційним її врученням, але в практиці Європейського суду з прав людини, відповідна особа повинна бути поінформована належним чином, тобто факт повідомлення в ЗМІ і порядок на електронну адресу не означає, що людину сповістили належним чином.

"Людина має знати про факт слухання справи належним чином сповіщений про це... Це порушення права людини на захист", — підкреслив Дульський.

Як повідомляли Українські Новини, 18 депутатів пропонують Раді автоматично присвоювати юрособам офіційну електронну адресу при реєстрації.

Раніше в соцмережах розкритикували ідею Мінцифри про офіційну електронну пошту.