підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 липня 2020, четвер, 13:03 11
Суспільство 2020-07-30T14:45:03+03:00
Українські Новини
Запровадження офіційного email в Україні порушить права громадян, зокрема, на захист, — юрист

Запровадження офіційного email в Україні порушить права громадян, зокрема, на захист, — юрист

Надежда Комендантова
Судова повістка, Мінцифри, офіційна електронна пошта
Електронна пошта. Фото: pixabay
Електронна пошта. Фото: pixabay

Тоді як в Україні хочуть ввести офіційний email для кожного жителя та юридичної особи, юрист і адвокат Олександр Дульський вважає порушенням прав громадян, зокрема на захист, можливе автоматичне присвоєння юридичним особам офіційної електронної адреси при здійсненні державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Про це він сказав Українським Новинам.

З його слів, цей механізм порушує права громадян на захист при отриманні повісток.

"90% відсотків громадян не зроблять цього, а це автоматично означає, що повістка не може бути вручена або спрямована. Примус громадянина це зробити — порушення", — сказав він.

Він зазначив, що згідно з законопроєктом, направлення повістки на електронну адресу буде вважатися офіційним її врученням, але в практиці Європейського суду з прав людини, відповідна особа повинна бути поінформована належним чином, тобто факт повідомлення в ЗМІ і порядок на електронну адресу не означає, що людину сповістили належним чином.

"Людина має знати про факт слухання справи належним чином сповіщений про це... Це порушення права людини на захист", — підкреслив Дульський.

Як повідомляли Українські Новини, 18 депутатів пропонують Раді автоматично присвоювати юрособам офіційну електронну адресу при реєстрації.

Раніше в соцмережах розкритикували ідею Мінцифри про офіційну електронну пошту.

Більше новин про: Судова повістка Мінцифри офіційна електронна пошта

МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера
Вибух на "Шулявці" і мінування на "Мінській". Суд заарештував підозрюваних
Новини
Роман Полієктов перейшов з
Голова райадміністрації Запорізької області Полієктов перейшов у "Батьківщину" з "Слуги народу" 14:18
Клієнти Ощадбанку зможуть знімати готівку з карток на касах супермаркетів, аптек та АЗС 14:13
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину 14:04
Сезон смородини закінчується, а ціни на ягоду вдвічі вищі від минулорічних 14:01
Загиблий Енді Картрайт з дружиною. Фото: Instagram.com
В квартирі репера Енді Картрайта у Санкт-Петербурзі знайдені частини його тіла. Артиста розчленувала його дружина 13:48
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
В повітрі Києва виявили перевищення вмісту шкідливих речовин: які райони найнебезпечніші 10:10
Надзвичайний стан через коронавірус в Італії продовжили до 15 жовтня 08:42
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу 09:36
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
більше новин
В Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу – 199 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok