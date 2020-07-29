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29 липня 2020, середа, 18:24 9
Верховна Рада і партії 2020-07-29T19:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть запровадити офіційний email для всіх юросіб

В Україні хочуть запровадити офіційний email для всіх юросіб

Надежда Комендантова
Юрособи, Email, офіційна електронна пошта
Електронна пошта. Фото: digitalizando.cl
Електронна пошта. Фото: digitalizando.cl

В той час, як в Україні хочуть ввести офіційний email для кожного жителя, 18 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту автоматично присвоювати юридичним особам офіційний електронну адресу при здійсненні державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Про це йдеться в законопроєкті № 3860, зареєстрованому в парламенті 16 липня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, лист (повідомлення) юрособі вважається належним чином спрямованим і врученим, якщо такий лист відправлено на його офіційну електронну адресу і є електронне підтвердження про дату і час його напрямку, також ці листи не потребують додаткового документального підтвердження їх вручення.

Також документом пропонується можливість суду здійснювати вручення рішення лише на офіційну електронну адресу учасника судового процесу, якщо він зазначений у заяві, скарги, клопотання, відкликання, які адресовані суду.

Заява про забезпечення позову заявником, відгук на апеляційну, касаційну скаргу повинні містити офіційний електронна адреса або адреса електронної пошти, якщо вони є.

Згідно з законопроєктом, копія (текст) судового наказу (щодо боржників), що містить інформацію про вебадресі рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, разом з додатками надсилається боржнику на його офіційну електронну адресу (за його наявності).

Як повідомляли Українські Новини, 19 депутатів пропонують Раді ввести поняття офіційної електронної пошти. При цьому ця ініціатива викликала шквал критики в соцмережах.

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