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23 липня 2020, четвер, 23:51 5
Верховна Рада і партії 2020-07-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть запровадити офіційний email для кожного жителя

В Україні хочуть запровадити офіційний email для кожного жителя

Надежда Комендантова
ФОП, Юрособи, Email
Паспорт. Фото: antikor.com.ua
Паспорт. Фото: antikor.com.ua

минулого тижня, 16 липня, у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти про присвоєння і використання офіційної електронної пошти. Вони стосуються юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і всіх звичайних молодих людей, які вперше отримують паспорт громадянина.

Як пише "Страна", обидва документи опубліковано на сайті парламенту. Це проєкти №3860 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, кодексу адміністративного судочинства та Цивільний кодекс для забезпечення використання офіційної електронної пошти, а також №3861 про присвоєння і використання офіційної електронної пошти.

Проєкти мають на меті зобов'язати обзавестися офіційною електронною адресою юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та фізичних осіб, щоб використовувати її для офіційного листування.

Для цього запропоновані зміни в Цивільний кодекс. Згідно з ними:

  • офіційну електронну адресу повинен складатися з ідентифікатора, символу "@" та доменного імені. Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується брати код відповідно до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР), для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків. Офіційні електронні адреси можна реєструвати на доменних іменах "ru";
  • офіційні електронні адреси реєструються в ЄДР та в Єдиному державному демографічному реєстрі. Інші інформаційні системи і публічні електронні реєстри будуть отримувати інформацію про офіційні імейли в порядку інформаційної взаємодії;
  • юридичним особам (включаючи держоргани та органи місцевого самоврядування) та фізичним особам - підприємцям при держреєстрації офіційні електронні адреси будуть присвоюватися автоматично в ЄДР;
  • під час оформлення паспорта громадянина України вперше будуть автоматично присвоювати офіційну електронну адресу і забезпечувати доступ до нього;
  • при обміні паспорта громадянина України або у разі подання фізичною особою заяви про надання офіційної електронної адреси привласнювати імейл з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
  • листи, спрямовані на офіційну електронну адресу, будуть вважатися відправленими та офіційно врученими і не будуть вимагати додаткового документального підтвердження їх напрямки.

Крім того, внесенням відповідних змін до процесуальних кодексів (Господарський процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства) запропоновано удосконалити положення для створення можливості використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.

Раніше Українські Новини писали, що 14-річні українці тепер зможуть одночасно оформити перший паспорт і номер платника податків.

17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

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