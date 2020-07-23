В Україні хочуть запровадити офіційний email для кожного жителя

минулого тижня, 16 липня, у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти про присвоєння і використання офіційної електронної пошти. Вони стосуються юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і всіх звичайних молодих людей, які вперше отримують паспорт громадянина.

Як пише "Страна", обидва документи опубліковано на сайті парламенту. Це проєкти №3860 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, кодексу адміністративного судочинства та Цивільний кодекс для забезпечення використання офіційної електронної пошти, а також №3861 про присвоєння і використання офіційної електронної пошти.

Проєкти мають на меті зобов'язати обзавестися офіційною електронною адресою юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та фізичних осіб, щоб використовувати її для офіційного листування.

Для цього запропоновані зміни в Цивільний кодекс. Згідно з ними:

офіційну електронну адресу повинен складатися з ідентифікатора, символу "@" та доменного імені. Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується брати код відповідно до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР), для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків. Офіційні електронні адреси можна реєструвати на доменних іменах "ru";

офіційні електронні адреси реєструються в ЄДР та в Єдиному державному демографічному реєстрі. Інші інформаційні системи і публічні електронні реєстри будуть отримувати інформацію про офіційні імейли в порядку інформаційної взаємодії;

юридичним особам (включаючи держоргани та органи місцевого самоврядування) та фізичним особам - підприємцям при держреєстрації офіційні електронні адреси будуть присвоюватися автоматично в ЄДР;

під час оформлення паспорта громадянина України вперше будуть автоматично присвоювати офіційну електронну адресу і забезпечувати доступ до нього;

при обміні паспорта громадянина України або у разі подання фізичною особою заяви про надання офіційної електронної адреси привласнювати імейл з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

листи, спрямовані на офіційну електронну адресу, будуть вважатися відправленими та офіційно врученими і не будуть вимагати додаткового документального підтвердження їх напрямки.

Крім того, внесенням відповідних змін до процесуальних кодексів (Господарський процесуальний кодекс і Кодекс адміністративного судочинства) запропоновано удосконалити положення для створення можливості використання учасниками судового процесу, адвокатами, приватними виконавцями, арбітражними керуючими та судовими експертами офіційних електронних адрес.

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