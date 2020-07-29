У соцмережах розкритикували ідею Мінцифри про офіційну електронну пошту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3860, яким пропонується запровадити офіційні електронні адреси для юридичних та фізичних осіб. Основну проблему українці бачать у тому, що листи будуть вважатися надісланими без додаткового підтвердження. Адже неможливо, наприклад, довести в суді, отримував громадянин лист чи ні.

"Розумно було б дати можливість вказувати довільну адресу. І перестати фантазувати про гарантії ("надіслані на офіційну електронну адресу вважаються такими, що надіслані офіційно та не потребують додаткового документального підтвердження їх направлення"). Тому що в суді потім людина скаже, що нічого такого не отримувала і в перший раз про це чує. І звичайно ж, не повинно бути примусу. Хочеш реєструй, хочеш не реєструй. З телефонами - теж саме", — написав користувач Facebook.

Офіційна пошта в Україні. Скріншот: Facebook/Sean Brian Townsend

Також є питання, пов'язані з тим, чи лист, відправлений з офіційною пошти, вважатися врученим держорганами і чи не будуть вони в свою чергу стверджувати, що жодних листів не отримували.

Офіційний email. Скріншот: Facebook/Ганна Березницька

Згідно з законопроектом, офіційну електронну адресу хочуть ввести для юросіб, фізосіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих та ін

"Офіційна електронна адреса буде складатися з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (крім доменних імен, що закінчуються на ua).

Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер картки платника податків", — сказано в повідомленні Мінцифри.

Як повідомляли Українські Новини, Мінцифри створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.