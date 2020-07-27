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27 липня 2020, понеділок, 12:55 12 Документ
ЗМІ 2020-07-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
"Батіг для тиску на ЗМІ", - херсонські журналісти протестують проти законопроекту "Про медіа"

"Батіг для тиску на ЗМІ", - херсонські журналісти протестують проти законопроекту "Про медіа"

Тетяна Зотова
Парламент, Законопроект, Херсон, ЗМІ, Журналісти, звернення, Закон про медіа
Херсонські журналісти протестують проти законопроекту
Херсонські журналісти протестують проти законопроекту "Про медіа". Фото: НСЖУ

Посилення державного регулювання медіа стане наступом влади на свободу слова в Україні, а запропоноване нардепами скасування низки  діючих законів призведе до звуження прав журналістів. У цьому переконані відомі херсонські журналісти, які підписали звернення проти законопроекту "Про медіа", та надіслали документ керівникам парламентських Комітетів з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань свободи слова, інформує портал nsju.org.

Також херсонські медійники звертають увагу на те, що проект Закону "Про медіа" не містить положень щодо належного захисту журналістів під час здійснення професійної діяльності, а його ухвалення призведе до знищення регіональних медіа.

"Законопроєкт зберігає ідею встановлення  мега-контролю над усіма медіа, а  функцію регулятора буде покладено на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, в якій немає жодного представника безпосередньо від медіа чи журналістів. Тому вона більш зорієнтована на санкції проти ЗМІ, ніж на захист їх інтересів і розвиток ринку. Нацрада часто була тим "батогом", який влада використовувала для тиску на телебачення і радіомовлення. А тепер цей "батіг" законопроєкт пропонує поширити на друковані та онлайн-ЗМІ", - йдеться у зверненні херсонських журналістів.

Редактори провідних ЗМІ Херсонської області та керівництво обласної організації Національної спілки журналістів України визнають, що  законодавство про ЗМІ потребує оновлення, бо значне місце у медійному просторі посіли інтернет-ЗМІ, онлайн-медіа, соціальні мережі, а державні та комунальні друковані видання стали незалежними.

"Але нове медійне  законодавство не повинно створювати ризики для свободи слова в Україні та повертати ЗМІ знов у залежність", - переконані автори звернення до парламенту.

Документ підписали: Валерій Долина, - голова Херсонської обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України, Анатолій Жупина, - головний редактор газети "Новий день" (Херсон), заслужений журналіст України, Михайло Новицький - засновник газети "Гривна" (Херсон) та ряд інших керівників творчих журналістських колективів.

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