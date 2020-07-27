"Батіг для тиску на ЗМІ", - херсонські журналісти протестують проти законопроекту "Про медіа"

Посилення державного регулювання медіа стане наступом влади на свободу слова в Україні, а запропоноване нардепами скасування низки діючих законів призведе до звуження прав журналістів. У цьому переконані відомі херсонські журналісти, які підписали звернення проти законопроекту "Про медіа", та надіслали документ керівникам парламентських Комітетів з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань свободи слова, інформує портал nsju.org.

Також херсонські медійники звертають увагу на те, що проект Закону "Про медіа" не містить положень щодо належного захисту журналістів під час здійснення професійної діяльності, а його ухвалення призведе до знищення регіональних медіа.

"Законопроєкт зберігає ідею встановлення мега-контролю над усіма медіа, а функцію регулятора буде покладено на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, в якій немає жодного представника безпосередньо від медіа чи журналістів. Тому вона більш зорієнтована на санкції проти ЗМІ, ніж на захист їх інтересів і розвиток ринку. Нацрада часто була тим "батогом", який влада використовувала для тиску на телебачення і радіомовлення. А тепер цей "батіг" законопроєкт пропонує поширити на друковані та онлайн-ЗМІ", - йдеться у зверненні херсонських журналістів.

Редактори провідних ЗМІ Херсонської області та керівництво обласної організації Національної спілки журналістів України визнають, що законодавство про ЗМІ потребує оновлення, бо значне місце у медійному просторі посіли інтернет-ЗМІ, онлайн-медіа, соціальні мережі, а державні та комунальні друковані видання стали незалежними.

"Але нове медійне законодавство не повинно створювати ризики для свободи слова в Україні та повертати ЗМІ знов у залежність", - переконані автори звернення до парламенту.

Документ підписали: Валерій Долина, - голова Херсонської обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України, Анатолій Жупина, - головний редактор газети "Новий день" (Херсон), заслужений журналіст України, Михайло Новицький - засновник газети "Гривна" (Херсон) та ряд інших керівників творчих журналістських колективів.