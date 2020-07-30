Місячний гороскоп на сьогодні. Сприятливий період для починань і фінансових вкладень

Тоді як у середу за гороскопом предбачалися труднощі у справах, 17:28 почнеться одинадцятий місячний день і зростаючий Місяць у знаку Стрілець. Цей день пов'язаний з початком всього нового — стверджують астрологи. Не давайте сумнівам і комплексам побороти вас, інакше не зможете досягти успіху і використовувати всі можливості 11 місячної доби. Детальніше про те, що варто робити в четвер, 30 липня, розкажуть Українські Новини.

У цей день слід діяти впевнено, напористо, а також не потрібно боятися робити помилки. Крім того, настає вдалий час для фінансових вкладень, проведення важливих зустрічей.

Вибираючи одяг, зверніть увагу на речі смарагдового і жовтого кольорів. А запах сандалу доповнить образ.

У четвер варто додати в раціон квасолю, ягоди, а також овочі і фрукти, які містять вітамін А.

Важливо в 11 місячну добу дбайливо ставитися до сухожиль і тазостегнових суглобів, не напружувати нервову систему. Також варто приділити час загартовування і профілактиці хвороб серцево-судинної системи. Таже астрологи радять проводити очисні процедури. Вода допоможе змити негатив, тому в четвер корисно буде відвідати лазню, SPA або басейн.

Як повідомляли Українські Новини, на Марсі вперше виявили озон і вуглець.

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