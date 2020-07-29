Загостряться страхи і можливі труднощі в справах. Місячний гороскоп на сьогодні

Сьогодні о 16:05 розпочнеться десятий місячний день і зростаючий Місяць у знаку Стрілець в той час, як за гороскопом на середу, 29 липня, Левів, Терезів і Козерогів астрологи попереджали про можливі проблеми у справах. За прогнозами астрологів, це буде неоднозначний день. В десяту місячну добу проявляються дратівливість і ревнощі, загострюються підсвідомі страхи. Почуття в цей день краще не показувати, їх можуть неправильно зрозуміти. Детальніше про те, що варто робити в середу, 29 липня, розкажуть Українські Новини.

В десяту місячну добу можливі короткочасні неприємності і труднощі в справах. Астрологи радять проявляти обережність і уважність у всьому, стежити за знаками. Також в цей день варто займатися благодійністю, робити пожертвування.

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У цей день необхідно дбайливо ставитися до сухожиль і тазостегнових суглобів, зміцнювати організм, загартовуватися. Крім того, астрологи радять у середу додати в раціон більше овочів і фруктів, що містять вітамін С, необхідний для зміцнення імунітету.

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