В РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну

Україна може вимагати видачі уродженців України, затриманих учора у Білорусі разом з іншими бойовиками "Вагнера". Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Кривоніс, передає "5 канал". Кривоніс вже звернувся з цією пропозицією до Міністерства закордонних справ України. "Чому б не розглянути таку пропозицію, щоб їх нам видали за екстрадицією. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано. По-перше, це б посилило нормальні відносини України та Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин. І відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", - вважає заступник секретаря РНБО. Як повідомляли Українські Новини, затримані під Мінськом люди, яких білоруські власті називають найманцями ПВК Вагнера, які воювали в Україні, могли їхати в Судан. А тим часом, в Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка. Раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента. Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.