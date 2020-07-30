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30 липня 2020, четвер, 08:49 11
Зовнішня політика 2020-07-30T10:45:03+03:00
Українські Новини
В РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну

В РНБО запропонували Білорусі екстрадувати найманців "ПВК Вагнера" в Україну

Ольга Фандорина
РНБО, Білорусь, ПВК Вагнера

Україна може вимагати видачі уродженців України, затриманих учора у Білорусі разом з іншими бойовиками "Вагнера". Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Кривоніс, передає "5 канал".

Кривоніс вже звернувся з цією пропозицією до Міністерства закордонних справ України.

"Чому б не розглянути таку пропозицію, щоб їх нам видали за екстрадицією. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано. По-перше, це б посилило нормальні відносини України та Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин. І відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", - вважає заступник секретаря РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, затримані під Мінськом люди, яких білоруські власті називають найманцями ПВК Вагнера, які воювали в Україні, могли їхати в Судан.

А тим часом, в Білорусі пройшли масові протести на підтримку знятих з виборів опонентів Лукашенка.

Раніше Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента.

Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.

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