В Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима

Геодезисты в Италии обнаружили под виноградниками коммуны Неграр де Вальполичелла хорошо мозаичный пол времен Древнего Рима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммуны на Facebook. Отмечается, что на севере Вероны, в виноградниках коммуны Неграр де Вальполичелла геодезисты нашли в виноградниках хорошо сохранившиеся мозаичные плитки. Мозаичный пол был частью усадьбы времен Древнего Рима. Как рассказали в коммуне, исследователи наконец сделали открытие после десятилетий неудачных попыток. По словам чиновников, ученые впервые нашли доказательства существования на этом месте римской виллы более века назад. Фото: facebook\/Comune di Negrar di Valpolicella Фото: facebook\/Comune di Negrar di Valpolicella Геодезисты будут поддерживать связь с владельцами виноградников и муниципалитетом, чтобы определить наиболее удобные способы сделать эти археологические сокровища открытыми и доступными. Специалистам потребуется финансовая поддержка, чтобы закончить работу, но местные власти пообещали помочь в поддержании продолжения раскопок. Как сообщали Українські Новини, в Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю. А в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов.