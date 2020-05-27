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  • В Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима
27 мая 2020, среда, 18:46 802
Мир 2020-05-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима

В Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима

Елизавета Кесельман
Италия, Раскопки, археологическая находка
Мозаичный пол древнего поместья. Фото: facebook/ Comune di Negrar di Valpolicella
Мозаичный пол древнего поместья. Фото: facebook/ Comune di Negrar di Valpolicella

Геодезисты в Италии обнаружили под виноградниками коммуны Неграр де Вальполичелла хорошо мозаичный пол времен Древнего Рима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммуны на Facebook.

Отмечается, что на севере Вероны, в виноградниках коммуны Неграр де Вальполичелла геодезисты нашли в виноградниках хорошо сохранившиеся мозаичные плитки. Мозаичный пол был частью усадьбы времен Древнего Рима.

Как рассказали в коммуне, исследователи наконец сделали открытие после десятилетий неудачных попыток.

По словам чиновников, ученые впервые нашли доказательства существования на этом месте римской виллы более века назад.

Фото: facebook/Comune di Negrar di ValpolicellaФото: facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Фото: facebook/Comune di Negrar di ValpolicellaФото: facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Геодезисты будут поддерживать связь с владельцами виноградников и муниципалитетом, чтобы определить наиболее удобные способы сделать эти археологические сокровища открытыми и доступными.

Специалистам потребуется финансовая поддержка, чтобы закончить работу, но местные власти пообещали помочь в поддержании продолжения раскопок. 

Как сообщали Українські Новини, в Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю.

А в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов. 

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