В Италии под виноградником нашли мозаичные полы поместья времен Древнего Рима

Геодезисты в Италии обнаружили под виноградниками коммуны Неграр де Вальполичелла хорошо мозаичный пол времен Древнего Рима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммуны на Facebook.

Отмечается, что на севере Вероны, в виноградниках коммуны Неграр де Вальполичелла геодезисты нашли в виноградниках хорошо сохранившиеся мозаичные плитки. Мозаичный пол был частью усадьбы времен Древнего Рима.

Как рассказали в коммуне, исследователи наконец сделали открытие после десятилетий неудачных попыток.

По словам чиновников, ученые впервые нашли доказательства существования на этом месте римской виллы более века назад.

Фото: facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Фото: facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Геодезисты будут поддерживать связь с владельцами виноградников и муниципалитетом, чтобы определить наиболее удобные способы сделать эти археологические сокровища открытыми и доступными.

Специалистам потребуется финансовая поддержка, чтобы закончить работу, но местные власти пообещали помочь в поддержании продолжения раскопок.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю.

А в Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов.