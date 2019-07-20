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  • Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом
20 липня 2019, субота, 20:10 24
Наука 2019-07-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом

Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом

Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький

На горі Жупан в околицях Винників біля Львова археологи виявили предмети побуту трипільської культури: фрагмент амфори та іншого посуду, а також знаряддя праці. Вік знайдених предметів перевищує 5000 років, а місце знахідки можна вважати крайньою західною точкою трипільської культури, повідомляє "Zahid.net".

Як повідомив археолог Дмитро Вертелецький, розкопки тривають близько трьох тижнів, але саму амфору знайшли 19 липня.

"Збереглися лише фрагменти амфори. Проте вони достатньо добре збережені, тому, думаю, зможемо відновити її. На цих фрагментах орнаменти, притаманні виключно трипільській культурі. Також тут є фрагменти іншого посуду та знаряддя праці. Це все ще потребує камеральної обробки та детального вивчення. Знахідки, які ми тут виявили, це орієнтовно 3200-3000 рр. до нашої ери", - розповів Вертелецький.

За його словами, після обробки фрагменти амфори виставлять в експозиції місцевого краєзнавчого музею.

"Ця знахідка дуже важлива і доводить, що трипільці жили і на території Львівщини. Зараз це крайня західна точка трипільської культури", - додав археолог.

Також він повідомив, що ці розкопки проводять спільно археологи Інституту українознавства ім. Крип'якевича та Жешувського університету, а також представники Винниківського музею.

Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро ВертелецькийРозкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Подолі знайшли скарб з давніми римськими монетами і прикрасами. Також археологи розраховують знайти Бурштинову кімнату в тунелях замку в Польщі.

Тим часом в Ізраїлі розкопали величезний стародавній метрополіс, який змінив погляд вчених на історію.

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Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
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