підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • У Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії
27 липня 2020, понеділок, 12:18 13
Життя 2020-07-27T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії

У Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії

Елизавета Кесельман
Археологи, Археологічна знахідка, Археологічні розкопки, Білгород-Дністровський, Османська імперія

Після того, як вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Риму, в Білгород-Дністровській фортеці, де на даний момент проводиться археологічна експедиція, виявлена скляна пляшка в цілому і непошкодженому стані, з часів XVIII-го століття Османської імперії. Про це повідомляє КП.uа

Як написав головний консультант експедиції доктор історичних наук Андрій Красножон на своїй сторінці в Facebook, всередині пляшки знаходиться прозора рідина.

"Цілий предмет, знайдений на розкопках - завжди приємно. А якщо він ще й скляний - приємно втричі. Пляшка витягнута без пошкоджень (студенти молодці). Османська імперія, 18 століття",- написав історик.

Історик також додав, що пляшка зроблена не пізніше 1798 року і не виключив, що це – імпорт з Європи.

У Білгород-Дністровській області знайдена скляна пляшка 200-річної давності. Фото: facebook Андрій КрасножонУ Білгород-Дністровській області знайдена скляна пляшка 200-річної давності. Фото: facebook Андрій Красножон

Раніше він повідомляв, що під час розкопок також було знайдено бронзовий ключ, турецький кинджал і гарматне ядро XVIII століття. Крім того, у перші дні робіт вчені розкрили фрагмент середньовічного турецького приміщення, що примикає до південної стіни фортеці.

Археологам вдалося виявити 300-річний тумар (оберіг — згорнутий в трикутник листочок паперу з рядками з Корану).

Як повідомляли Українські Новини, в Єгипті археологи зробили сенсаційне відкриття, виявивши мумії двох підданих осіб цариці Клеопатри.

Тим часом у Котелевському районі Полтавської області, що розташоване в городище скіфської доби Більському, яке згадував Геродот, знайшли дві давньоримські фібули.

Більше новин про: Археологи Археологічна знахідка Археологічні розкопки Білгород-Дністровський Османська імперія

Вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Є...
Археологи знайшли в Єгипті мумії підданих цариці К...
Молоко тварин підвищило народжуваність в бронзовом...
У відпустку - на море. Скільки коштує і де відпочи...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Тропічний ураган "Ханна" частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики 13:59
У Києва з'явився новий "люстрований" прокурор 13:48
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Індія почала випробування вакцини від коронавірусу на людях 13:13
Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держслужбу 13:05
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат 10:28
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok