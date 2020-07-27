У Білгород-Дністровській фортеці знайдена скляна пляшка з рідиною часів Османської імперії

Після того, як вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Риму, в Білгород-Дністровській фортеці, де на даний момент проводиться археологічна експедиція, виявлена скляна пляшка в цілому і непошкодженому стані, з часів XVIII-го століття Османської імперії. Про це повідомляє КП.uа

Як написав головний консультант експедиції доктор історичних наук Андрій Красножон на своїй сторінці в Facebook, всередині пляшки знаходиться прозора рідина.

"Цілий предмет, знайдений на розкопках - завжди приємно. А якщо він ще й скляний - приємно втричі. Пляшка витягнута без пошкоджень (студенти молодці). Османська імперія, 18 століття",- написав історик.

Історик також додав, що пляшка зроблена не пізніше 1798 року і не виключив, що це – імпорт з Європи.

У Білгород-Дністровській області знайдена скляна пляшка 200-річної давності. Фото: facebook Андрій Красножон

Раніше він повідомляв, що під час розкопок також було знайдено бронзовий ключ, турецький кинджал і гарматне ядро XVIII століття. Крім того, у перші дні робіт вчені розкрили фрагмент середньовічного турецького приміщення, що примикає до південної стіни фортеці.

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