Місцями спека послабшає і прийдуть дощі з грозами. Прогноз погоди на 30 липня

За прогнозом погоди на 30 липня в Києві вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі (крім Волинської області) короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень в Сумській області короткочасні дощі, грози, в інших областях без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +34 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

29 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, рятувальники попередили про град і шквали.