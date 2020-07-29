підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 21:00 6
Суспільство 2020-07-29T21:15:02+03:00
Українські Новини
Місцями спека послабшає і прийдуть дощі з грозами. Прогноз погоди на 30 липня

Місцями спека послабшає і прийдуть дощі з грозами. Прогноз погоди на 30 липня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

За прогнозом погоди на 30 липня в Києві вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вдень +26...+28 градусів, вночі +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі (крім Волинської області) короткочасні дощі, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень в Сумській області короткочасні дощі, грози, в інших областях без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +34 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області вдень місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

29 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, рятувальники попередили про град і шквали.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

Офіс генпрокурора розслідує зникнення матеріалів зі справи про розгін студентів на Євромайдані
На Київщині знижується кількість нових випадків захворювання на COVID-19. Де найбільше хворіють
Новини
Місцями спека послабшає і прийдуть дощі з грозами. Прогноз погоди на 30 липня 21:00
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Максимальний бал із ЗНО отримали 447 абітурієнтів 20:36
У Києві чоловік заснув за кермом і влаштував ДТП. Фото: Патрульна поліція Києва
У Києві сонний водій влаштував ДТП. Постраждали двоє неповнолітніх 20:07
Співробітник ЦВК захворів на коронавірус: подати кандидатуру на вибори можна тільки за попереднім записом 20:00
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії 09:51
більше новин
ВВП, збільшення експорту і безробіття. Кабмін схвалив макропоказники на 2021-2023
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok