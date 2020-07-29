СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві

Служба безпеки України затримала двох організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тис. доларів у державних органів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України встановила і затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро "Шулявська" і в житловому будинку на столичному Подолі", - сказано в ньому.

Крім того, правоохоронці знешкодили один з пристроїв біля метро "Мінська", а ще одне виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Зазначається, що після першого вибуху організатори і виконавці терактів надіслали на адресу СБУ, Міністерства внутрішніх справ, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру.

Зокрема, вони вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тис. доларів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування, проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і здійснення терактів.

В результаті оперативники встановили двох основних виконавців - саме вони готували, закладали і приводили в дію вибухові пристрої в різних районах столиці.

"Служба безпеки спрацювала швидко і злагоджено. Спасибі кожному співробітнику підрозділів центрального апарату СБУ, так і Київського управління, які доклали максимум зусиль для збереження миру і спокою киян. Служба і надалі буде робити все можливе, щоб ті, хто прагне розхитати ситуацію в країні, отримали належне покарання. Безпека громадян в нашій роботі - пріоритет", - підкреслив глава СБУ Іван Баканов.

Зазначено, що для здійснення терактів підозрювані використовували різні телефони і картки операторів мобільного зв'язку, wi-fi роутери, плати та схеми передачі сигналів для приведення в дію вибухових пристроїв.

В цілях конспірації вони потай пересувалися по місту і намагалися максимально уникати камер відеоспостереження.

Було проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких були вилучені речові докази протиправної діяльності.

Зокрема, виявлено один мобільний телефон, в пам'яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях скоєння вибухів.

Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки в інтернет-магазин замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих були знайдені пристрої і засоби, які використовувалися у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч 2 ст 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Також слідчими підготовлено клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 17 липня невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" у Києві, поранивши ногу перехожому. Вибух також пошкодив вікна входу на станцію.

Також 21 липня поліція виявила біля станції метро "Мінська" підозрілу коробку, вибухотехніки знищили її.

Тим часом 27 липня на Подолі стався вибух в жилому домі, обійшлося без постраждалих. Зазначається, що вибухнув невідомий предмет.