В Україні розпочався сезон лисичок: де збирати і як готувати

Хоча грибний сезон в українських лісах і на продуктових ринках почався ще на початку літа, ось вже тиждень доступні жителям руді липневі гриби - лисички. Їх, нарівні з білими грибами, вважають найбільш смачними і корисними. Українські Новини дадуть кілька порад, як відрізнити справжні лисички від помилкових і як приготувати "лісовий улов".

Лисички: користь і шкода

Крім прекрасних смакових і поживних властивостей, перевага лисичок в повній відсутності паразитів, червоточин і личинок комах. В суперечках і м'якоті цього гриба є речовина хіноманноза, яка згубно діє на мікроорганізми, тому глистів і черв'яків в м'якоті ніколи не зустрічається. Саме тому лисички є єдиними кошерними грибами. Ці гриби володіють здатністю не накопичувати в собі радіоактивні речовини. Навпаки, вони здатні виводити радіонукліди з організму людини. Також в лисичках міститься ергостерол - фермент печінки, необхідний хворим на гепатит, ожиріння печінки, гемангіомою. Корисні лисички і для зору - вживання цих грибів може запобігти безлічі захворювань і запалень очей, в тому числі "курячій сліпоті".

Але, як і будь-який продукт, вони можуть викликати алергію при індивідуальній непереносимості. Крім того, не варто давати їх дітям молодше 3-х років, адже їх шлунок ще недостатньо сформований. З обережністю слід вживати лисички вагітним і жінкам, які годують. Як і інші гриби, є досить важкою їжею, тому їх потрібно з обережністю вживати при захворюваннях нирок і шлунка. Зрозуміло, лисички не слід збирати біля доріг та поблизу підприємств.

Як відрізнити справжні лисички від помилкових:

Відрізнити звичайну і неправдиву лисичку можна за місцем їх зростання. За лисичками радять вирушати на пошуки в березові гаї. У місцях, де ростуть лисички, може бути сиро і сухо, тінь і спеку, листяна земля і мохи. Особливість цих грибів у тому, що вони ніколи не ростуть поодинці. Однак, несправжні лисички, можуть мешкати на вітроломі, старих гниючих пнях і зламаних деревах. До того ж дуже часто зустрічаються поодинокі гриби.

За формою і зовнішнім виглядом помилкові і справжні лисичок є низка відмінностей:

Лисички помилкові мають більш яскраве забарвлення.

Якщо гриб відрізняється кислуватим смаком, а ніжка його товста і плавно переходить в капелюшок, то це звичайна лисичка. У такого гриба форма ніжки трохи викривлена..

Всілякі черв'яки і личинки дуже люблять поїдати помилкових лисичок, тоді як справжні вкрай рідко бувають зіпсовані комахами.

Ще одна відмінність полягає в наявності у несправжніх грибів шкірки, яка легко знімається . У лисичок шкірку зняти майже неможливо.

у помилкових лисичок помаранчевих колір пластинок яскравіший, ніж тон капелюшки, а у справжніх він рівномірний і однаковий по всій поверхні.

Зліва - лисичка несправжня. Праворуч - лисичка справжня. Фото: grib-info.ru

Ціни на лисички:

На сьогодні, найбільш ліквідними є лісові гриби, тобто такі, які можна продати – лисичка і білий. Вже працюють заготівельні бази, гриби вже відправляються на експорт. Частина залишається і в країні - якщо білий експортують тільки в замороженому вигляді, то лисички і відправляються в свіжому вигляді. Зараз на ринках центральної України свіжі лисички продають по 200-250 грн/кг.

Як приготувати:

Лисички - одні з найсмачніших грибів: крім того, що вони гарні просто маринованими, з них можна приготувати безліч страв: як ситних, так і легких, перше, друге, закусок.

Смажені лисички:

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Суп з лисичок:

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Заготівля лисичок:

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Нагадаємо, з початку року дикорослими грибами отруїлися вже 14 осіб

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