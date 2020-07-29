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29 липня 2020, середа, 21:30 8
Силові структури 2020-07-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ не забороняла в'їзд в Україну російській артистці Zivert

СБУ не забороняла в'їзд в Україну російській артистці Zivert

Елена Новикова
СБУ, Заборона в'їзду, російські артисти
Юлія Зіверт. Фото: Instagram/_zivert
Юлія Зіверт. Фото: Instagram/_zivert

У той час, як російському реперу Елджею скасували заборону на в'їзд в Україну, Служба безпеки України не забороняла в'їзд в Україну російській співачці Юлії Зіверт (Zivert).

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

На цю мить, згідно з відповіддю, її немає у списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

Концерт Zivert був запланований в Одесі 24 липня в літньому театрі "Морвокзал", у Києві 4 серпня в "Оѕосог Beach Club" від "Osocor Residence".

Проте співачка скасувала концерти.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що подала запити в Службу безпеки України та Державну прикордонну службу України через заплановані концерти Zivert.

Сергій Стерненко, якого підозрюють в умисному вбивстві, заявив, що днями звернувся в СБУ і Прикордонну службу України згідно з планами російської співачки виступати в Україні.

За даними ЗМІ, Зіверт виступала в анексованому Криму.

Російські ЗМІ повідомляють, що після кожного концерту Зіверт в Криму фотозвіти з мережі зникали, як і згадки про присутність співачки на вечірках.

СБУ не забороняла в'їзд в Україну російській співачці Юлії Зіверт (Zivert). Відповідь на запит Українських НовинСБУ не забороняла в'їзд в Україну російській співачці Юлії Зіверт (Zivert). Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському реперу Guf до березня 2021 року.

Раніше СБУ заборонила в'їзд російському реперу Гнійному, який переміг у батлі самого Оксимирона.

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