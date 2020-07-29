Максимальний бал із ЗНО отримали 447 абітурієнтів

447 абітурієнтів отримали 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році, у той час як 8% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, 13% – з історії.

Про це повідомив Валерій Бойко, який тимчасово виконує обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти, в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"Хоча загалом ми і бачимо зростання кількості учасників на 63% тих, хто отримав 200 балів, з 274 до 447, але в цілому ми можемо говорити, як і в минулого року, в цьому році, у нас є один предмет, де жоден учасник не отримав максимально можливий бал - це іспанська мова", - сказав Бойко.

Так, 64 учні здали ЗНО з фізики на максимальні 200 балів, у порівнянні з учнями минулого року.

142 людини в цьому році склали ЗНО з математики на максимальні 200 балів, 49 - з історії, 84 - з англійської мови.

Проте в цьому році впала кількість тих, хто здав ЗНО з української мови та літератури на 200 балів у порівнянні з минулого року - 8 осіб.

Також, ЗНО з хімії на 200 балів у цьому році написали 49 осіб, у порівнянні з 77 минулого року.

Сергій Шкарлет, який тимчасово виконує обов'язки міністра освіти та культури зазначив, що в Івано-Франківській області один учасник ЗНО здав 4 ЗНО на 795 балів із 800 можливих.

"В цьому році є один учасник ЗНО, який є абсолютним унікумом, який здавав 4 предмети. Два з низ українську мову та літературу і математику здав на 200 балів, англійська мова - на 199 балів і фізику на 196 балів", - зазначив він.

При цьому, Шкарлет підкреслив, що має намір особисто повідомити про це Президенту Володимиру Зеленському і цей учень буде певним способом відзначений.

Як повідомляли Українські Новини, 5,5% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з географії, 10,1% - з хімії.

13% абітурієнтів не здали ЗНО з математики, 8% — з фізики.