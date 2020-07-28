Географію не осилили 5% випускників. Вдвічі більше абітурієнтів не здали хімію

5,5% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з географії, 10,1% — з хімії. Про це сказано в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. "Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні у кожному з названих предметів, поріг "склав \/ не склав" не подолали: з географії — 5,56%, з хімії — 10,15%", — сказано в ньому. 29 липня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з географії, хімії. Сьогодні відбулося третє засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав\/не склав". Був визначений пороговий бал "склав \/не склав" для тестів географії - 24 тестових балів, з хімії - 13. Як повідомляли Українські Новини, 13% абітурієнтів не здали ЗНО з математики, 8% — з фізики. 8% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, 13% – з історії.