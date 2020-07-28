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28 липня 2020, вівторок, 22:22 6
Суспільство 2020-07-28T22:45:01+03:00
Українські Новини
Географію не осилили 5% випускників. Вдвічі більше абітурієнтів не здали хімію

Географію не осилили 5% випускників. Вдвічі більше абітурієнтів не здали хімію

Кира Молчанова
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, результати ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з географії, ЗНО з хімії
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

5,5% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з географії, 10,1% — з хімії.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні у кожному з названих предметів, поріг "склав / не склав" не подолали: з географії — 5,56%, з хімії — 10,15%", — сказано в ньому.

29 липня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати ЗНО з географії, хімії.

Сьогодні відбулося третє засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав".

Був визначений пороговий бал "склав /не склав" для тестів географії - 24 тестових балів, з хімії - 13.

Як повідомляли Українські Новини, 13% абітурієнтів не здали ЗНО з математики, 8% — з фізики.

8% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, 13% – з історії.

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