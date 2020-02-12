Софія Федина отримала в ДБР підозру за погрози Зеленському

Народний депутат від "Євросолідарності" Софія Федина прийшла в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба партії.

Під будівлею проходить акція на підтримку Федини. В акції приймають участь народні депутати та громадські активісти.

За їх інформацією, слідчі ДБР вже вручити їй повідомлення про підозру за фактами погроз президентові Володимиру Зеленському.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.

Після цього Звіробій вручили підозра про можливі загрози Зеленському, а Федина не з'явилася в ГБР.