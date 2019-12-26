Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу

Волонтер Маруся Звіробій, яку сьогодні допитало ДБР у справі про можливу загрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському, подала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу через службового підроблення. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Звіробій і її адвоката Андрія Писаренка.

Так, Звіробій заявила, що подала заяву на Трубу.

"Сьогодні ми подали заяву на пана Трубу. У нас є підозра, що він вводить в оману суд, тому що до мене додому прийшли з постановою Печерського суду, а якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони повинні прийти з постановою Шевченківського", - заявила Звіробій.

Волонтер також зазначила, що "щось не складається у людей з Шевченківським судом, але дуже добре складається з Печерським". Це їм здалося дивним, тому вони подали заяву про злочин і хотіли б почути пояснення з цього приводу.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу погрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Також 26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Фединої. Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.