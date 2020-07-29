У Києві з'являться додаткові перехоплювальні паркування, - КМДА

Після заяви КМДА про намір збільшити штрафи за паркування, щоб мотивувати водіїв їздити на громадському транспорті, в пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили про плани обладнати перехоплювальні паркування близько шести станцій метро. На цей час у режимі дослідної експлуатації вже працює одна з таких парковок поблизу станції "Видубичі".

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Поки планується установка перехоплювальних паркувань встановлені на в'їздах у столицю з п'ятьма напрямками:

Ірпінський напрямок - біля станції метро "Академмістечко";

Житомирський напрямок - біля станції метро "Святошин";

Одеський напрямок - біля станцій метро "Видубичі" та "Іподром";

Бориспільський напрямок - біля станції метро "Червоний Хутір";

Гостомельський напрямок - біля станції метро "Сирець".

У цілому такі паркінги зможуть вмістити до 988 автомобілів.

Як зазначили в КМДА, перехоплювальні паркування дозволять водіям залишити свій автомобіль на майданчику та продовжити рух громадським транспортом. "Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо пробки в столиці", - підкреслив директор департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

Поки що парковка на "Видубичах" працює на безкоштовній основі. На ній зможуть розміститися 193 автомобілі.

Раніше Українські Новини повідомляли, через проблеми міського трафіку, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

За даними компанія з аналізу та регулювання трафіку ТомТом, в 2019 році в столиці Києві середньостатистичний водій провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.